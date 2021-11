Ny borgmester: Vi var venlige og oprigtige, men de ville ikke være med

REBILD:Han satser på bredt samarbejde, men i sit allerførste forsøg kiksede det for Jesper Greth, Rebild Kommunens nye Venstre-borgmester.

Venstre og Konservative fik til sammen flertallet på 13 og fik ydermere støtte af Radikale Venstres to mandater. Med 15 mod 10 mandater kunne gruppen rydde bordet for alle de attraktive topposter.

Efter timelange forhandlinger hidkaldte man alligevel Peter Hansen fra Socialdemokratiet.

- Vi var oprigtige i vores forsøg på at få Socialdemokratiet med i konstitueringen. Vi tilbød dem formandsposten for arbejdsmarkedsudvalget. Det var mere, end partiet havde krav på, men Peter Hansen takkede nej.

- Vi kan jo ikke tvinge dem, og vi havde ikke mere at give af, siger Jesper Greth.

Peter Hansen siger om situationen:

- De blå partier havde siddet i fire timer og forhandlet alene. Det var et ret tydeligt signal om, at nogen var inde, og nogle var ude. Så trækker de mig ind til allersidst for at få det til at ligne en bred konstituering, men det var bare et forsøg på at drive en kile ind i den røde opposition, lyder det fra Peter Hansen, som ikke mener, det var et oprigtigt forsøg på en bred konstituering.

Alligevel satser Jesper Greth på det brede samarbejde i det kommende byråd.

- Vi har arbejdet godt sammen de seneste fire år. Det forventer jeg, vi også kan i de kommende fire, siger Jesper Greth.

Venstre er tilbage i borgmesterstolen efter otte års fravær, og det sker paradoksalt nok i en situation, hvor partiet taber stemmer og mister et mandat. Men det opvejes af et supervalg til Det Konservative Folkeparti, der gik frem fra tre til seks mandater.

I baggrunden Lene Aalestrup fra Konservative. Foto: Martin Damgård

Konservatives spidskandidat, Lene Aalestrup, fik et personligt godt valg med 1115 personlige stemmer. Alligevel er det Jesper Greth med 676 stemmer, som bliver borgmester.

- Husk på, at vælgerne bestemmer, hvem der skal sidde i byrådet, men det er de valgte byrådsmedlemmer, som bestemmer, hvordan man konstituerer sig, noterer Jesper Greth.

Både han og Lene Aalestrup erkender dog, at man i de hektiske timer natten til onsdag også drøftede muligheden for Lene Aalestrup som borgmester.

- Der var jo reelt fem borgmesterkandidater. Lene fik et fantastisk valg, så det er da dumt ikke at forsøge at gå efter posten. Men nu var det jo sådan, at Venstre blev større end Det Konservative Folkeparti, bemærker Jesper Greth.

I forbindelse med konstitueringen ændrer man udvalgsstrukturen. Det store, tunge sundhedsudvalg deles, således at pleje- og omsorgsområdet placeres i et selvstændigt udvalg, mens sundhedsområdet flyttes til kultur- og fritidsudvalget.

De attraktive formandsposter m.m. fordeles således: