Ny gastronomisk sti indviet med manér

REBILD: Der herskede en vis forventningsfuld stemning blandt de 60 fremmødte ved RebildPorten onsdag midt på formiddagen, for de stod alle for at skulle være med til at indvie den nye godt 14 kilometer lange gastronomiske kvalitetssti i Rold Skov.

Af samme grund var alle klædt varm på i det kolde og fugtige forårsvejr.

For nogle af de fremmødte var den forestående vandrerute i Rebild Bakker og Rold Skov helt ukendt land. Blandt andet for ægteparret Morten og Pia Hasselstrøm fra Lindknud i Sydvestjylland to en halv times kørsel sydpå.

- Vi har aldrig været her i området før og læste om indvielsen af den nye gastronomiske kvalitetssti i Nordjylland i et sponsoreret oplag på facebook og skyndte at tilmelde os, forklarer Pia Hasselstrøm og tilføjer:

- Det er dog mest min mand, der vandrer i Norge og Lapland, så vandreturen for os i dag bliver derfor en slags kærestetid sammen.

- Ja det selv om vi har dannet par de sidste 14 år, tilføjer ægtefællen med et smil.

Kaffe og madpakke før afgang

Inden skovrider Bent Egede Andersen foretog den officielle overklipning af det røde bånd uden for Rebildhus var der i det kolde vejr varm kaffe til alle turdeltagere indenfor i restauranten.

Her var der også en madpakkepose klar til hver enkelt, som kunne nydes undervejs på den første etape på seks kilometer frem til Mosskovpavillonen på kanten til Store Økssø.

Som tilrettelægger af den nye vandrerute i Rebild Bakker og Rold Skov fortalte Frank Helge Hytten fra Dansk Vandrelaug i Aalborg kort om begrebet gastronomisk kvalitetssti og hvilke krav der er til denne titel.

Som formand for Dansk Vandrelaug kunne Steen Kobberø-Hansen oplyse, at den nye vandrerute nu er certificeret som nummer 18 i Danmark.

- Vores plan er at komme op på omkring 100 med 10 til 15 nye ruter hvert år, fordi folk har fået øjnene op for mulighederne for oplevelser ude i naturen og efterspørger dem kraftigt. Selve idéen har vi i Dansk Vandrealug hentet hos kollegaerne i Tyskland og efterfølgende tilpasset danske forhold, oplyste han.

Båden formanden og skovrider Bent Egede Andersen udtrykte inden snoreklip en stor tak for det indbyrdes samarbejde omkring realiseringen af den nye kvalitetssti, som Dansk Vandrelaug, Naturstyrelsen og de tre lokale spisesteder på ruten Rebildhus, Mosskovpavillonen og Rold StorKro har taget initiativ til.

Tivolimad, kaffe og lagkage

Ved middagstid ankom de 60 vandrere og deres tre guider til Mosskovpavillonen, hvor frokosten bød på tivolimad i form af rugbrød med fisk og rejer.

Bagefter fortsatte deltagerne den seks kilometer lange tur mod Rold Storkro med hoteldirektør Jørgen Pedersen som erfaren guide.

Ved ankomsten til Rold Storkro blev der serveret kaffe og lagkage, inden der var afgang de sidste to kilometer retur til startstedet på p-pladsen ved Rebildhus.

Hvornår den næste tur arrangeres og hvor mange gastronomiske ture der vil blive i alt i løbet af 2018 afgøres først i forbindelse med den planlagte evaluering af det nye tiltag tirsdag 17. april.