Ny grøn inspirationspris gik til Rebild

REBILD: I weekenden den 18. og 19. november er Hotel Scandic Aarhus City centrum for Danmark Naturfredningsforenings repræsentantskabsmøde. Det summer af naturpolitiske debatter, der er dialogboder om nye tiltag, foredrag af journalist og miljødebattør Kjeld Hansen, og som noget helt nyt - en prisoverrækkelse af Årets Inspirationspris.

For første gang uddeler Danmarks Naturfredningsforening en pris til et særligt initiativ, en frivillig, en afdeling, et netværk eller et projekt i foreningens regi. Årets prismodtager blev afsløret lørdag aften den 18. november under store klapsalver af de over 200 delegerede. Prisen gik til Sussi Handberg fra Danmarks Naturfredningsforening i Rebild, og den ærefulde pris blev overrakt af Præsident Ella Maria Bisschop-Larsen:

- Årets prismodtagers indsats har været forbilledlig og virket som løftestang og inspiration i udviklingen af Danmarks Naturfredningsforening. Det er et enigt udvalg, der har fundet prismodtageren ud fra dette kriterium, sagde præsident Ella Maria Bisschop-Larsen, der kunne overrække den fine pris for allerførste gang.

Klimaforkæmper løb med prisen

Det var ikke tilfældigt, at Sussi Handberg fra Danmarks Naturfredningsforening i Rebild fik Årets Inspirationspris for sit initiativ Klima Rebild. Klimaugerne i Rebild har nemlig på bare fire år etableret sig som et solidt og også et samlende initiativ for en bred vifte af interessenter med kommune, virksomheder, organisationer og frivillige.

Det er lykkedes for Danmarks Naturfredningsforening Rebild at løfte den lokale klimaindsats frem og engagere til bredt ejerskab. Projektet viser nye veje på et område, der traditionelt har været svært at gøre konkret, lød kommentaren fra bedømmelsesudvalget.

Søndag fortsætter repræsentantskabsmødet i Aarhus med foredrag af Kjeld Hansen om temaet for sin nye bogudgivelse: Det Store Svigt - beretningen om hundrede års naturfredning i Danmark. Derefter skal naturen vises frem til de 200 delegerede i naturskønne områder tæt ved Aarhus, blandt andet Herregårdslandskabet syd for Aarhus, Forstbotanisk Have og fuglemekkaet ved Egå Engsø.