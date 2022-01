Ny økonomichef klar i Rebild Kommune

REBILD:Rebild Kommune har nu fundet en afløser for økonomichef Peter Jensen, der efter 23 år i Rebild Kommune 1. december skiftede til en stilling som direktør for Job og Økonomi i Favrskov Kommune.

Ny økonomichef bliver efter stillingsopslag 58-årige Thor Stig Davidsen, der tiltræder i jobbet 1, marts.

Han kommer fra en stilling i Syddjurs Kommune som Afdelingsleder for Budget og Analyse.

Ifølge en pressemeddelelse fra Rebild Kommune bor han privat i Egå, er gift og har to voksne børn.

Fritiden bruges helst sammen med familien eller med forskellige former for motion og sejlsport.

21 år erfaring som leder

Kommunaldirektør Christian Hesthaven glæder sig til samarbejdet med den nye økonomichef.

- Thor har en stærk faglig og ledelsesmæssig profil, og han kommer med en masse erfaring, som passer rigtig godt til stillingen som økonomichef i Rebild Kommune. Jeg er derfor også sikker på, at det er et godt match, og at han får et rigtig godt samarbejde med medarbejderne, den øvrige ledelse og det politiske niveau i kommunen, siger kommunaldirektøren.

Sagens hovedperson ser også frem til at begynde i det nye job.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at hilse på de dygtige medarbejdere i Rebild Kommunes økonomiafdeling, og til at forsætte og udvikle den kompetente styring af kommunens økonomi, udtaler Thor Stig Davidsen.

Han har sammenlagt 21 års ledererfaring, blandt andet tidligere som økonomi- og administrationschef i Børn og Unge i Aarhus Kommune.