Ny ulykke: Lastbil bragede ind i fire biler

HAVERSLEV: Tre personer er blevet bragt på Aalborg Universitetshospital med skader efter en lastbil kørt op bagi i fire personbiler på motorvej E45 i nordgående retning mellem Haverslev og Sønderup.

Ulykken skete omkring klokken 11 kort tid efter, at motorvejen var blevet genåbnet lidt længere nordpå ved Støvring, efter et andet uheld, der skete omkring klokken 09.

Det var i forbindelse med afviklingen af køen, at lastbilen ramte de fire personbiler, oplyser vagtchef Bent Højgaard, Nordjyllands Politi.

Motorvejen blev igen spærret i to timer, men blev genåbnet omkring klokken 13. Der er dog stadig massiv kødannelse på strækningen i nordgående retning.

Politiet ved ikke, hvor alvorligt tilskadekomne de tre personer er, men ifølge politiets oplysninger er ingen af dem i livsfare.

Ved det første uheld blev to person brag på Aalborg Universitetshospital med kvæstelser, men også her er de uden for livsfare, oplyser vagtchefen.