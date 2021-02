Nye Borgerlige får debut i byrådet i Rebild

REBILD:Når byrådet i Rebild Kommune her torsdag aften har byrådsmøde online, vil partiet Nye Borgerlige være repræsenteret.

For Gitte Bundgaard Andersen, der på byrådsmødet i januar overtog sin samlever Kim Edbergs plads i byrådet, efter at han selv var skiftet fra Dansk Folkeparti til Nye Borgerlige, har nu valgt at følge trop.

Onsdag meldte hun sig nemlig også ud af Dansk Folkeparti og har nu meddelt byrådet et skifte til Nye Borgerlige.