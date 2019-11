Nye dyre tiltag skal sikre varmeforsyning i Rebild

SKØRPING:Flere forhold udfordrer i dag den daglige drift på de to varmecentraler under Skørping Varmeværk i henholdsvis Rebild og Skørping Nord.

Det skaber ifølge bestyrelsen behov for større investeringer de næste to år for at sikre de knap 1400 andelshavere i de to byer en sikker fjernvarmeforsyning fremover.

Derfor indkalder bestyrelsen nu andelshaverne til et infomøde i Skørping Idrætscenter torsdag 21. november klokken 19.

- På mødet vil vi i bestyrelsen præsentere en analyse af vores nuværende situation og et foreløbigt projekt med tiltag til at sikre varmeforsyningen fremover for vores varmekunder. Der bliver dog ikke tale om en afstemning omkring selve realiseringen, men i stedet et ønske om at høre, hvordan de forholder sig til vores forslag, forklarer Søren Søndergaard som formand for bestyrelsen.

Varmeværker råder over produktionsanlæg i Skørping Nord og Rebild. Et af de nuværende store problemer er store vedligeholdelsesudgifter med den eksisterende fliskedel i Skørping Nord.

- Problemet her er at ved sommerdriften over 3-4 måneder kører fliskedelen ikke optimalt. Årsagen er at den har en overkapacitet, der medfører store slidskader og dermed kedelreparationer. Det betyder ud over to store kedelreparationer i 2016 og 2018 på 2,6 mio. samtidigt en kortere restlevetid og ekstraordinære driftsudgifter til olie og gas i reparationsperioden på 2,5 mio. mod 700.000 kr. i et normalt år til vedligehold og ekstra brændselsudgifter, påpeger han og tilføjer:

- For at løse problemet vil vi derfor købe en ny fliskedel med en kapacitet, der svarer til behovet i sommerperioden.

Øget tryk på hovedledning

Et andet aktuelt problem for varmeværket er kapaciteten på transmissionen mellem Skørping Nord og Skørping by.

Her skal en opgradering af pumper på værket i Skørping Nord og pumpestationer skabe mulighed for et større tryk i transmissionsledningen.

Langs Himmerlandsvej forbi idrætscentret, skolen og sygehuset ud til varmeværket i Rebild skal der i den forbindelse ifølge bestyrelsesformanden ske en udskiftning af den gamle udtjente rørledning med en ny 300 mm rørledning.

Slut med elproduktion i Rebild

På det efterhånden 25 år gamle lille barmarksvarmeværk i Rebild er det planen helt at skrotte de to gamle gasmotorer og etablere en nye gaskedel.

- Efter fusionen med varmeværket i Skørping har værket i Rebild reelt ikke produceret ret meget varme i mange år, men i stedet kun el til videresalg. Men med udfasningen af grundbeløbsstøtten til decentrale kraftvarmeværker, der helt ophører her ved årsskiftet er der ikke længere økonomi i at producere og sælge el. Reelt har de to gasmotorer de sidste par år i øvrigt kun været i funktion omkring 100 timer årligt, når elpriserne på markedet har været tilpas høje, oplyser Søren Søndergaard.

Ingen udsigt til prisstigninger

Det store aktuelle spørgsmål for mange varmekunder i Skørping og Rebild som optakt til infomødet torsdag aften er, om de nu kan forvente øgede varmeudgifter som konsekvens af varmeværkets planer for at sikre fjernvarmforsyningen fremover.

Denne bekymring afviser bestyrelsesformanden dog allerede på nuværende tidspunkt.

- Vi forventer også fremover stabile varmepriser uden stigninger, da de nødvendige investeringer kan finansiere de besparelser, vi forventer at opnå, understreger han.