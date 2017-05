Nye konservative kandidater klar

REBILD: Endnu fire kandidater har meldt sig klar til kommunalvalget i november hos Det Konservative Folkeparti i Rebild Kommune.

Det drejer sig om Kim Dalsgaard Christensen. Lotte Holm og Carsten Hansen, alle bosat i Støvring.

Kim Dalsgaard Christensen er 45 år, gift og har to børn, og familien har boet i Støvring de seneste seks år.

Til daglig arbejder han som Chief Commercial Officer hos virksomheden Continia Software A/S i Aalborg.

Fritiden anvendes primært på familien, herunder børnenes aktiviteter i henholdsvis Støvring IF og Rold Skov Orienterings Klub.

Lotte Holm er 43 år, gift og har tre børn, og både hun og hendes mand har altid boet i Støvring.

Hun arbejder som lægesekretær på Aalborg Sygehus Nord.

Familiens ældste søn er multihandicappet og bor på institution i Støvring. Lotte Holms politiske interesse kredser især om samfundets omsorg for ældre og handicappede og også over for de ansatte, der skal tage sig af de svage.

Carsten Hansen er 44 år, gift og har tre børn, og familien har boet i Støvring i 19 år.

Han er uddannet former og arbejder til daglig som bronzestøber hos Storm i Støvring.

Fritiden bruger han især på børnenes fritidsinteresser, men udfolder sig også som kunstner, udstiller sine skulpturer og er tilknyttet gallerier over hele landet.

Lokalpolitisk interesserer han sig specielt for kommunens skolestruktur.

Fjerde og dermed sidste aktuelle kandidat er Jakob Ludvigsen, 49 år og gift og har tre børn og har boet i Støvring siden 2004.

Fra 1992 har han været selvstændig og partner i flere forskellige opstartsvirksomheder både i Danmark og i udlandet, og i dag arbejder han som direktør hos virksomheden Eiikon i Nibe.

Hans børn er aktive i fodbold og håndbold i Støvring, og han har altid beundret de frivillige ildsjæle i sportsforeningerne. Derfor vil Jakob Ludvigsen lokalpolitisk blandt andet arbejde for en styrkelse af fritids- og foreningslivet for alle aldre, herunder adgangen til fritidsfaciliteter.