Nye lejere rykker ind i Lagersalg Haverslev

HAVERSLEV: Efter at have drevet butikken Lagersalg Haverslev i godt to år i Industriparken 5 i Haverslev har Rikke Degn fra årsskiftet overdraget lejemålet til Maibrit Wernicke og Henrik Albrechtsen fra Aalborg.

De har nu genåbnet butikken her op til weekenden med et endnu større vareudvalg og med dem selv bag disken.

- Det er egentligt fuldstændigt tilfældigt at vi nu ved siden af vores grossistvirksomhed Lækkeriet i Aalborgområdet med salg af chokolade og specialmærker af både vin og spiritus nu også vil drive butik. I forvejen solgte jeg varer til Rikke Degn, og pludselig sendte hun en sms, hvor hun spurgt os om vi ville overtage lagersalgsbutikken her i Haverslev, fordi hun selv havde solgt sin sin kosmetikvirksomhed på samme adresse, forklarer Henrik Albrechtsen.

Åbent fire dage om ugen

Efter planen vil butikken Lagersalg Haverslev have åbent fire dage om ugen, nemlig fra torsdag til og med søndag.

- På den måde mener vi godt at kunne få tid til fortsat at drive vores grossistvirksomhed. Et af de nye tiltag i butikken her er salg af blomster og dekorationer, og i den forbindelse har vi ansat en blomsterdekoratør, påpeger han.

Salg af danske møbler

Et af de nye tiltag i butikken ud over specialprodukter inden for vin og spiritus er salg af dansk fremstillede møbler.

- Blandt andet har jeg indgået en aftale med det Københavnske møbeldesignerfirma Swanfield Living om salg af deres møbler her i butikken Haverslev. Eneste betingelse er at jeg køber hele partier, så jeg ikke konkurrerer med andre forhandlere om prisen. For som lagersalgsbutik giver vi 50 procent rabat permanent på alle vore varer undtagen på vin og spiritus samt blomster og dekorationer, understreger Henrik Albrechtsen.

Gratis smagsprøver i butikken

I forbindelse med genåbningen af Lagersalg Haverslev blev kunderne fredag budt på smagsprøver af både øl fra Skagen Bryghus og forskellige håndproducerede shots fra det Aarhusianske firma Pure Shots.

For udskænkningen af smagsprøverne af øl stod Michelsen Iversen, salgskonsulent hos Skagen Bryghus.

- Da Henrik spurgte om vi var interesserede i at han markedsførte vores specialøl synes vi det var et godt tilbud med butikkens placering her centralt i Himmerland nabo til tre burgerbarer og en grillbar, hvor der kommer rigtig mange mennesker, forklarer han, mens han gør fadølsanlægget klar til udskænkning.