Nyt uheld: Motorvej igen spærret

HAVERSLEV: Motorvej E45 er igen spærret i nordgående retning, efter et nyt uheld mellem frakørsel 33 Haverslev og frakørsel 32 Aars. Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at en lastbil og flere personbiler er involveret i uheldet.

Ifølge politiet er der kun sket lettere personskade.

Tidligere tirsdag morgen var motorvejen også i nordgående retning ved Støvring, efter et større uheld, hvor en varebil og en lastbil var impliceret.

Her blev to personer bragt til Aalborg Universitetshospital med skader, men de er begge uden for livsfare.

Motorvejen blev genåbnet kort før klokken 11, og kort tid efter skete det nye uheld lidt længere sydpå.

Politiet ved endnu ikke hvornår motorvejen genåbner.