Nyt valgforbund klar i Rebild

REBILD:Først var det Venstre og Konservative, der indgik et valgforbund, hvor Dansk Folkeparti senere koblede sig på, og nu har et nyt valgforbund set dagens lys i Rebild Kommune, nemlig mellem Socialdemokratiet og Den Sociale Fællesliste.

- Efter vi blev gendannet har Allan og jeg indbyrdes snakket om muligheden for at indgå i et valgforbund med Socialdemokratiet her op til kommunalvalget 16. november, forklarer Lars Hørsman.

- Modsat blå blok har vi med vores valgforbund ikke på forhånd aftalt, hvem der eventuelt skal være ny borgmester med udgangspunkt i fordelingen af personlige stemmer. I stedet sætter vi os sammen når afstemningsresultatet foreligger og tager den derfra med et håb om at kunne samle et flertal på 13 mandater, supplerer Allan Busk.

Ønske om et kursskifte

Som gruppeformand og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet påpeger Peter Hansen, at det aktuelle valgforbund også skal ses i lyset at et stort ønske om et kursskifte i byrådet.

- Det synes vi nemlig ikke vi opnåede ved konstitueringen efter sidste valg, hvor tingene kom til at stritte i alt for mange retninger. Vores hidtidige erfaringer omkring samarbejde med Den Sociale Fællesliste i blandt andet arbejdsmarkedsudvalget har været rigtig gode. Generelt står vi også for de samme væsentlige værdier som eksempelvis dagtilbud, skoler, uddannelse, ældreområdet og arbejdsmarkedet, påpeger han.

Alle tre lægger heller ikke skjul på, at det indgåede valgforbund også har til formål at undgå stemmespild.

- Eksempelvis mistede Den Sociale Fællesliste ved forrige kommunalvalg omkring 400 stemmer på den konto, bemærker Las Hørsman.

De forventer alle tre et rigtig spændende kommunalvalg i Rebild Kommune 16. november.

Allerede nu har den Sociale Fællesliste de første syv klar på kandidatlisten, og Socialdemokratiet ni.

Hos sidstnævnte er målet mindst 12 kandidater, og begge hold forventer at deres kandidatlister ville ligge klar engang i august måned.