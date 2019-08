Offer blev jagtet med kniv: To mænd fra Saturdarah tiltalt for drab på tankstation

HAVERSLEV: En 35-årig mand blev 12. september sidste år stukket ihjel ved tankstationen på Industriparken ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.

I næste uge begynder drabssagen så mod to mænd - på henholdsvis 29 og 25 år - der siden 16. september har været varetægtsfængslet, sigtet for drabet.

Sagen vakte opsigt, dels fordi drabet skete omkring klokken 21.30, hvor der var folk til stede på tankstationen og McDonalds, og dels fordi de to tiltalte har tilknytning til rockergruppen Saturdarah.

Ifølge anklageskriftet blev den 35-årige jagtet af de to tiltalte, der var bevæbnet med knive, og da den 35-årige blev indhentet, blev han stukket med kniv - blandt andet i brystkassen.

De to drabstiltalte var efter drabet efterlyst af politiet, men de meldte begge sig selv natten til 16. september.

Motiv ukendt

Den dræbte havde ikke banderelationer, men var også godt kendt af politiet og havde tilknytning til det kriminelle miljø.

Og en af de centrale ting, som retssagen måske kaster lys over, er motivet til drabet.

Indtil videre har politiet nemlig holdt oplysningerne tæt til kroppen under efterforskningen, og det er således fortsat uvist, hvad der skete op til mødet mellem den dræbte og de to tiltalte på tankstationen.

Nordjyllands Politi har tidligere udtalt, at det ikke er politiet opfattelse, at drabet var et led i en rocker- bandekonflikt, men at der kan have været en personlig konflikt mellem parterne.

Nægter sig skyldige

Både den 29-årig og den 25-årige nægtede sig skyldige i drab, da de blev fremstillet i grundlovsforhør.

Der er afsat i alt otte retsdage til sagen ved Retten i Aalborg, hvor der blandt andet skal afhøres 16 vidner.

Der forventes at falde dom i starten af september.