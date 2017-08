Omstridt skoleleder fratræder

REBILD: Fælleslederen for skolerne i Terndrup, Blenstrup og Bælum, Martin Finderup Andersen, har onsdag indgået en fratrædelsesaftale med Rebild Kommune.

Det oplyser kommunaldirektør Jes Lunde, som orienterede byrådsmedlemmerne om aftalen onsdag aften.

Fratrædelsen sker efter sommerens heftige uro om Terndrup Skole.

Parterne er også blevet enige om den officielle tekst, de vil kommunikere om sagen.

Den går ud på, at Martin Finderup Andersen ønsker at fratræde sin stilling som kontraktholder i håb om at "bidrage til at skabe ro om den fortsatte indsats for elevernes læring og trivsel på skolerne".

Ved skoleårets start 10. august lod viceskolelederen på Terndrup Skole sig ellers forflytte i samme håb, men det fik ikke de kritiske røster til at forstumme.

Ved den lejlighed blev Jette Poulsen, erfaren viceskoleleder fra Karensmindeskolen i Støvring, konstitueret viceskoleleder og daglig leder på Terndrup Skole, mens Martin Finderup Andersen forblev i stillingen som overordnet leder for alle tre skoler.

Jette Poulsen konstitueres nu i hans stilling.

Balladen begyndte midt i sommerferien, hvor tre partier i byrådet, Den Sociale Fællesliste, DF og Enhedslisten, sendte en pressemeddelelse ud om deres forslag om at frigøre Terndrup Skole fra den fusion med skolerne i Blenstrup og Bælum, som ellers trådte i kraft 1. august i år.

Efter pressemeddelelsen fulgte en massiv kampagne mod både fusionen og ledelsen fra en gruppe meget kritiske forældre i Terndrup, nogle lærere, nogle af Terndrups øvrige borgere samt nogle byrådsmedlemmer.

Forslaget om at gøre Terndrup Skole selvstændig igen hurtigst muligt skal til behandling i byrådet torsdag aften 31. august.

Martin Finderup Andersen fratræder sin stilling som skoleleder for fusionsskolerne i Terndrup, Bælum og Blenstrup. Arkivfoto: Claus Søndberg

Fusionen blev vedtaget af et snævert byrådsflertal på 12 mod 10 i april 2016 - efter udtrykkelige lokale ønsker fra både skolebestyrelserne og ansatte i MED-udvalgene.

Det var også et stort lokalt ønske, at netop Martin Finderup Andersen skulle være den overordnede leder.

Han blev i februar 2014 ansat som leder for skoler og dagtilbud i Blenstrup og Bælum, samlet kaldet Bakkehusene.

Fra august 2015 blev han desuden såkaldt lederhjælp på Terndrup Skole, hvor han 1. november 2015 blev konstitueret leder, da Jens Jørgen Jensen gik på pension.

Martin Finderup Andersen tiltrådte som ny fælles kontraktholder og overordnet leder for de tre skoler 1. august 2016, og 1. august 2017 trådte fusionen så i kraft under navnet Kilden.

Ifølge forvaltningen kan fusionen tidligst opløses igen fra næste skoleår, altså august 2018.