Opera ruller til Rebild igen

REBILD: Opera i Rebild nærmer sig med den store udendørs koncert søndag 13. august, og søndag formiddag blev der varmet op til den med operaarier i nærbanetogene mellem Skørping og Aalborg.

Anledningen var indvielsen af den nye nordjyske nærbane, hvor man hele søndagen kunne køre gratis med de nye nærbanetog fra Nordjyske Jernbaner.

De to sopraner Charlotte Hjørringgaard og Marianne Heuer underholdt passagererne med arier og highlights fra kendte operaer.

Begge solister indgår på søndag i det udvidede operafestival-kor bestående af Den Jyske Operas Kor, Coro Misto samt en række tidligere modtagere af Rebild Musikpris.

- Hidtil har det ikke just været et vejr, der sælger billetter, men vi er da på "business as usual" med omkring 1300-1400 solgte billetter nu. Vi plejer at sælge de sidste 600-1000 billetter på den sidste uges tid op til koncerten, fortæller Arne Arildsen på vegne af den arrangerende forening, Opera i Rebild.

Koncerten samler sædvanligvis et par tusinde tilskuere i Rebild Bakker.