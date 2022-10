Opkøb: To gamle byggefirmaer bliver til ét

Grisestank til havefesten: - Kunne kommunen ikke pålægge landmanden at rense lugten? Anders Holmgaard forstår ikke, at Morsø Kommune ikke benytter en ansøgt miljøgodkendelse til at stille krav om begrænsning af lugt fra svineproduktion. Landmanden mener, at kommunen trækker sagen i langdrag