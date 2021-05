Opløftende nyt til de lokale operaelskere

”Opera i Rebild” bliver ikke aflyst i 2021.

Denne opmuntrende melding kan formand Søren Steen Nielsen nu berolige de lokale operaelskere med.

- Og det er med stor glæde, vi nu kan fortælle, at der endelig er opera igen, siger han, efter at corona-pandemien sidste år spændte ben for det traditionsrige arrangement i Rebild Bakker.

Årets ”Opera i Rebild”-arrangement 8. august får titlen ”Magt og afmagt”, og endnu engang er det Giordano Bellincampi, der som dirigent står i spidsen for Aalborg Symfoniorkester.

En af årets sangsolister bliver den nye stjerne på den danske sopran-himmel, Clara Thomsen. Privatfoto

Blandt årets sangsolister kan publikum bl. a. se frem til at møde den nye stjerne på den danske sopran himmel, Clara Thomsen, og hvervet som konferencier varetages igen i 2021 af skuespiller Preben Kristensen.

- Mon ikke han også i år har en overraskelse ærmet.

- I hvert fald har vi her en konferencier, hvis hjerte banker så meget for operaen, at han er kendt for selv at kaste sig ud i et parti eller to, når det stikker ham, bemærker Søren Steen Nielsen.

Preben Kristensen bliver igen i år manden, der som konferencier leder publikum og de medvirkende gennem ”Opera i Rebild”-programmet. Privatfoto

Billetsalget til årets udgave af ”Opera i Rebild” åbner 1. juni via himmerlandsbilletten.dk, og arrangørerne tilråder, at interesserede i god tid sørger for at sikre sig en plads, da der på grund af corona-situationen kun er et begrænset antal billetter til salg.

- Men selvfølgelig vil vi hele tiden tilrette både salg og indretning af pladsen i forhold til de til den tid gældende restriktioner.

- Det handler jo om at give så mange som muligt en rigtig god oplevelse, pointerer et andet ”Opera i Rebild”-bestyrelsesmedlem, teaterleder Susanne Sangill.

Arrangørerne opfordrer i øvrigt de lokale operaelskere til at følge med på ”Opera i Rebilds” Facebook-side, hvor der løbende vil blive orienteret om eventuelle ændringer i programmet.