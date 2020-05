På sygehuset efter sammenstød i vejkryds

ARDEN:En kvindelig bilist måtte en tur på sygehuset søndag formiddag til tjek for skader, efter at hun overså sin ubetingede vigepligt i krydset mellem Lundgaard Hedevej og Stenstryp Byvej nogle kilometer syd for Arden og blev ramt af en anden bil.

Der skete ikke noget med passageren i hendes bil, og de fire personer i den anden bil slap også med forskrækkelsen.

- Det var hovedsageligt materiel skade, oplyser indsatsleder René Nikolajsen fra Nordjyllands Beredskab.