Pelseri mister ordre på 1,1 mio skind: Minkavlere kimer i øjeblikket Danpels ned

Med den øjeblikkelige situation for minkavlen i Danmark har Franz Struntze meget svært ved at se en fremtid for sit pelseri Danpels i St. Binderup, der i år skulle have pelset 1,35 mio. minkskind, men nu i stedet får det reduceret til omkring en kvart mio. Foto: Martin Damgård Foto: Martin Damgård