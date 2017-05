Penge til Borremose Erhvervsefterskole

Flere fonde og foreninger bag donationer til optimering af skolens IT-system

Borremose Erhvervsefterskoles investering i et nyt IT-system har betydet, at eleverne nu uden problemer kan klare de digitale afgangsprøver. Privatfoto

KGS. TISTED: Borremose har i indeværende skoleår foretaget en stor investering for at få internethastigheden og den trådløse internetdækning til at køre effektivt og hurtigt overalt på skolen.

I denne forbindelse har skolen sendt ansøgninger til en række lokale fonde og foreninger fra skolens bagland.

Dette har betydet, at skolen i øjeblikket modtager en sand pengeregn i form af donationer/sponsorater til støtte for investeringen.

- I dag er det hamrende vigtigt, at skolernes IT-system virker optimalt, da flere og flere af afgangsprøverne foregår digitalt. Vi har derfor foretaget en stor investering for at være helt fremme i feltet ved de afsluttende prøver, der netop nu er i fuld gang, fortæller Marianne Sloth, forstander på Borremose Erhvervsefterskole.

Glad for den lokale støtte

Hun synes det er dejligt at mærke, hvordan lokalsamfundet også økonomisk støtter op om Borremose Erhvervsefterskole.

En repræsentant for Jutlander Bank har blandt andet været forbi med en donation på 50.000 kr. til erhvervsefterskolen."

Udover fonden for Sparrekassen Himmerland har Nibe Y´s mens club skænket kr. 1000 kr., Kimbrenes Y´s mens Club fra Aars 3000 kr., mens Støvrings Y´s mens Club har skænket 6000 kr. til investeringen.

Borremose Erhvervsefterskole benytter sig ikke kun af IT i den boglige undervisning, men har eksempelvis også valgfag, der hedder "E-sport" og "Medie", hvor det naturligvis også er vigtigt at netforbindelsen er optimal.