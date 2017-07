Pengeskab stjålet på omsorgshjem

RØRBÆK: I tidsrummet far mandag aften klokken 22.30 og klokken 4.15 natten til tirsdag har der været indbrud på Rørbæk Omsorgshjem på adressen Aagade 52.

Fra et kontor er der stjålet et pengeskab med kontanter, og der er skaffet adgang via et opbrudt vindue.

Leder Heidi Pors formoder at pengeskabet er fjernet fra kontoret på en sækkevogn grundet dens størrelse.