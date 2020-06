Petanquespil tre meter over jorden

Som uddannet byggetekniker er Tina Sund Johannesen som medlem af halbestyrelen leder af udemiljøprojektet. Her sammen med halbestyrer Jan Myrup samt formand for Nørager Pensionistforening Søren B. Pedersen, der står bag idéen med anlæg af en petanquebane på tagterrassen tre meter over terræn. Foto: Peter Broen