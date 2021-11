Peter med klar opsang: - Vi skal lære at handle, før det er for sent

REBILD:Efter sin første byrådsperiode har 62-årige Peter Hansen fået blod på tanden og er nu spidskandidat for Socialdemokratiet i Rebild Kommune.

Peter Hansen vil trække på sin mangeårige ledererfaring og arbejde for et bedre samarbejde i byrådet og gøre sit bedste for at forene de mange synspunkter.

- Byråd er et sted med mange forskellige holdninger, og der har jeg et håndværk, som kan få folk til at mødes og få skabt en bred enighed. Når beslutninger skabes på baggrund af en bred enighed, får den nemmere succes.

Peter Hansen blev enstemmigt valgt som Socialdemokraternes spidskandidat. Jeg er taknemlig for tilliden og opbakningen, fortæller han.

Plads til holdninger

Peter Hansen blev valgt ind til kommunalvalget for Socialdemokratiet i 2017. Her var et af hans mål at skabe en ordentlig tone i byrådet.

- I byrådsperioden før valget i 2017 så jeg flere eksempler på dårligt samarbejde, og der var heller ikke en god tone.

Da han blev valgt ind, fik han chancen for at påvirke miljøet i byrådet - og det har givet pote, fortæller han.

- Når jeg kigger tilbage på de sidste fire år, må jeg sige, at det er blevet bedre. Det er vigtigt, at vi kan snakke ordentligt sammen, når vi diskuterer. Det skal være sagen, vi har fokus på, og ikke personen, siger Peter Hansen.

Socialdemokratiets kandidater i Rebild Kommune Peter G. Hansen, Skørping Rasmus Rask, Haverslev Thøger Elmelund Kristensen, Øster Hornum Andre Ellegaard Jensen, Nørager Poul Erik Nørnberg, Støvring Thomas Bach Jacobsen, Støvring Morten Lem, Ravnkilde Rasmus Høgh Nørskov, Støvring Joan Anett Bjerregaard, Støvring Klaus Anker Hansen, Støvring VIS MERE

Han har i knap 30 år arbejdet med ledelse, og i øjeblikket er han skoleleder på Støvring Skole. Det har givet ham værktøjerne til at arbejde med grupper, der kan opleve problemer på grund af forskellige holdninger.

- Jeg synes, at jeg har nogle kompetencer, som jeg rigtig gerne vil byde ind med i det kommende byråd. Jeg ser mig selv som en, der få enderne til at nå sammen, selvom man står forskellige steder. Det har jeg arbejdet med i mange år med både medarbejdere, forældre og børn.

Været på bagkant

Én af Peter Hansens mærkesager er kapaciteten på dagtilbuds- og skoleområdet, som er stærkt presset på grund af en opadgående vækst i Støvring-området.

Ifølge den 62-årige socialdemokrat hænger det meget sammen med, at de skal være bedre til at samarbejde internt i byrådet.

Udover kapaciteten på dagtilbuds- og skoleområdet er Peter Hansens og Socialdemokratiets mærkesager grøn byudvikling, trafiksikkerhed og ældreområdet.

- Vi har i vores budgetforhandling sat midler af til to nye daginstitutioner og en ny skole, så det er godt. Men vi er desværre bagud og kommer ind på bagkant af de her ting. Vi skal lære at handle, før det er for sent, siger Peter Hansen og fortsætter:

- Hvis man for eksempel i teknik- og miljøudvalget kan se, at der bliver solgt mange grunde, skal man sende en melding over til børne- og familieudvalget, så de kan være opmærksomme på, at der er en udvikling, der går hurtigere end forventet.

Ifølge Peter Hansen er det derfor vigtigt at have mere fokus på fremtiden og spotte kommende problematikker, før de bliver for store.

- Fremadrettet skal vi være dygtigere til være på forkant. For borgerne virker det som om, det er kommet som en overraskelse, at der er pres på børnehaver og skoler. Det skal vi være bedre til.