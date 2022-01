Planer om aktivitetshus i nedlagt skole: Frivillige foreninger har dannet projektgruppe

HELLUM:Rebild Kommune har for en måned siden sat den tidligere nu lukkede Hellum Skole til salg.

Det er sket uden en fastsat mindstepris, og fristen for at afgive et købstilbud er ifølge Rebild Kommunes hjemmeside tirsdag 1. marts klokken 12.

Den nedlagte skole i Hellum har været udbudt til salg siden 8. december. Foto: Martin Damgård

Allerede inden skolen blev sat til salg oplevede Rebild Kommune flere henvendelser fra mulige interesserede købere.

Mange muligheder i bygning

Blandt interesserede er også en række foreninger, der er gået sammen i en projektgruppe, der torsdag aften har inviteret alle interesserede til et informationsmøde på Hellum Skole.

Friskolens sløjdlokale har næsten stået ubenyttet hen siden de sidste elever forlod skolen i august 2019. Foto: Martin Damgård

- Skolen har nu i efterhånden to et halvt år stået tom og ubenyttet hen, efter at Hellum FRI efter syv år i august 2019 lukkede friskolen og børnehaven. Projektgruppen synes det er en skam, fordi bygningerne rummer en masse muligheder som ramme for et fremtidigt aktivitetshus for frivillige foreninger og andre interesserede aktører fra hele Rebild Kommune, fortæller June Lyngholm Veiss som medlem af bestyrelsen for den frivillige forening Rødderne med base i Hellum.

Bred opbakning altafgørende

Som medlem af projektgruppen bag planerne om et aktivitetshus i den gamle skole i Hellum understreger June Lyngholm Veiss nødvendigheden af en lokal bred interesse og opbakning bland potentielle fremtidige brugere af lokalerne og faciliteterne samt udenomsarealerne.

- Det er noget, vi i projektgruppen vil forsøge at få klarhed på til informationsmødet torsdag aften, hvor deltagerne også får en rundvisning samt bliver budt på et mindre traktement, forklarer hun.

Frivilligcenter med på sidelinje

Projektgruppen bag planerne om at skabe et aktivitetshus i den gamle skole i Hellum har undervejs i deres planlægning fået stor støtte af Frivilligcenter Rebild.

Ifølge bestyrelsesformand for Frivilligcenter Rebild Hans Rønnau kan den lukkede Hellum Skole meget nemt omdannes til et aktivitetshus for hele Rebild Kommune. Foto: Martin Damgård

- Vi er dog ikke aktivt medvirkende i selve realiseringsprocessen, hvilket vi ikke har lovlig mulighed for. I stedet yder vi en hånd i ryggen til projektgruppen med vores praktiske støtte, forklarer Hans Rønnau som formand for bestyrelsen for Frivilligcentret med base hos Business Park Nord på Østre Allé i Støvring.

Stor forhåndsinteresse

Der er af praktiske grunde tilmeldingspligt til informationsmødet i Hellum torsdag aften senest mandag 10. juli.

Og specielt hen over weekenden er det strømmet ind med tilmeldinger på mail til Frivilligcenter Rebild, hvor det samlede antal deltagere til mødet torsdag aften nu er kommet op på 81.

Som optakt til informationsmødet torsdag aften, der også indeholder en rundvisning på skolen, er Anja Sømod Laustsen og June Lyngholm Veiss gået i gang med en oprydning i de mange rum, her skoletoilettet. Foto: Martin Damgård

- Og i projektgruppen glæder vi os meget til at komme i dialog med de mange deltagere om vores planer for et aktivitetshus i Hellum, og høre deres idéer og forslag, erklærer June Lyngholm Veiss forventningsfuld.