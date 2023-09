Pludseligt lederskift: - De har accepteret en grønskolling

Trods måneder med stress nægter Rasmus at give op: - Jeg måtte knibe en tåre Gravpølserne er spist, men kampen er ikke slut for Rasmus Fejerskov og WestWind. Kommunens tekniske direktør siger, at det areal, WestWind har forespurgt på som en alternativ placering, slet ikke aktuelt er i spil på grund af dialog med "relevante aktører", der måske vil drive virksomhed i området