Politi slår ned på knallert-uro i Støvring og Skørping

En politipatrulje forsøgte torsdag aften at lægge en dæmper på unges vilde knallertkørsel i Støvring og Skørping.

Det skete på baggrund af henvendelser fra borgere, som mener, at der køres på ulovlige knallerter, ligesom borgere føler, at unge larmer i gadebilledet.

Derfor patruljerede politiet ved skaterhallen, ungdomshuset, Stubhuset og parkeringskælderen i City Centret.

- Vi traf seks unge under 18 år på knallert, men alle køretøjer var lovlige, oplyser politiassistent Jesper Fredskov fra Nordjyllands Politi.

Kort efter, at politiet forlod Støvring, kom nye anmeldelser om vild knallertkørsel, så patruljen vendte tilbage. Betjentene fik øje på tre knallertkørere, og man vurderede, at alle kørte på ulovlige maskiner, men de nåede at stikke af.

Torsdag aften var politiet også i Skørping, fordi borgere her ligeledes føler sig generet af knallertkørere. Patruljen fangede dog ikke nogen.