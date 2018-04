Politiet måtte stoppe ulovligt gaderæs

STØVRING: Nordjyllands Politi måtte fredag aften sætte en stopper for et ulovligt gaderæs i Juelstrupparken i Støvring.

I alt blev fire betjente sendt til industrikvarteret, hvor op mod 150 unge var samlet til gaderæs, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

I første omgang forlød det, at to mænd kørte med høj fart direkte mod hinanden. Det viste sig ikke at være rigtigt. To mænd er dog sigtet for at køre om kap med hinanden med 140 kilometer i timen.

Herudover kørte en mand helt hensynsløst, da han i høj fart styrede sin bil direkte mod tilskuerne.

I alt blev syv personer sigtet ved gaderæset, og en person fik konfiskeret sin bil, oplyser vagtchefen.