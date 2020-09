Politikere enige om budgettet i Rebild: Så meget kan du se frem til at spare i skat

STØVRING:Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre er enige om, hvordan kommunens budget skal se ud.

Det skriver Rebild Kommune i en pressemeddelelse.

Der er fundet plads til en skattelettelse på 0,17 %. Det betyder, at borgerne i Rebild Kommune i 2021 får en skattenedsættelse på 8,1 mio. kr. Skattelettelsen kompenseres fra staten med 90 % i de første år, så kommunens skatteindtægt kun falder med 0,8 mio. kr. Kompensationen udfases frem mod 2026.

- Vi vandt lidt på udviklingsreformen, men de penge vi fik, må vi ikke bruge, fordi servicerammen ikke fulgte med. Så hvorfor skulle vi opkræve skattekroner, for bare at lade dem ligge i kommunekassen? De gør mere gavn ude i de lokale butikker, siger borgmester Leon Sebbelin (R) til NORDJYSKE om, hvorfor kommunen har valgt at give borgerne en lille skattelettelse.

Servicerammen er det samlede beløb, som Kommunernes Landsforening aftaler med regeringen ,at kommunerne må bruge på service. Overskrider kommunerne aftalen, tilbageholder regeringen et samlet tilskud på tre milliarder, og det ville betyde, at Rebild skulle spare 15 millioner.

Flere kommuner har valgt at polstre sig, så de har store summer liggende i kommunekassen, men det, mente de ikke, var nødvendigt i Rebild.

- Vi har en kassebeholdning nu, hvor vi kan klare nogle skvulp, siger Leon Sebbelin.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2021 har ikke været nemt på trods af en generelt solid økonomi. Derfor har det også været nødvendigt at reducere budgetterne på kultur, arbejdsmarked, sundhed og børn- og familie-området.

Særlige indsatser

I pressemeddelelsen skriver Rebild Kommune, at de i budgettet har valgt at prioritere nogle særlige indsatser.

Skolerne er udfordret på finansiering af specialpædagogiske indsatser. Der afsættes 1 mio. kroner i 2021 og 2,5 mio. kroner fremover til denne indsats.

Der bygges to nye daginstitutioner i Rebild Kommune: én i Nørager i 2021 til erstatning og udvidelse af eksisterende børnehave og én i Støvring i 2021-22 for at få plads til de stadigt flere børn.

Rebild Kommune oplever også efterspørgsel efter nye byggegrunde i flere byer. Derfor rummer budgettet også midler til byggemodning af nye boliggrunde i Nørager og Ravnkilde, som supplerer de byggemodninger, der allerede er finansieret i indeværende år i Haverslev og Sørup.

For at understøtte den grønne omstilling afsættes der en årlig pulje på 1 mio. kr. hertil. Herudover afsættes der i 2021-23 midler til deltagelse i klimapartnerskabet DK2020.