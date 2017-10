Politikere i panik: Ingen valgplakater

REBILD: Mandag eftermiddag kunne vælgerne til kommunalvalget i Rebild Kommune fortsat kigge forgæves efter valgplakater i lygtepælene med kandidater for Radikale Venstre.

Indtil videre er der kun valgplakater med portrætter af borgmester Leon Sebbelin samt enkelte af Kjeld Lundager Jørgensen.

- Jeg har nemlig bestilt mine valgplakater i rigtig god tid, og at Kjeld Lundager Jørgensen også modsat de resterende 10 kandidater for Radikale Venstre i Rebild Kommune har fået hængt valgplakater op skyldes, at han havde nogle til overs fra 2015, da han stillede op til Folketinget, forklarer Leon Sebbelin og tilføjer:

- Jeg har her i dag været kontakt med partiets sekretariat, der oplyser, at trykkeopgaven nu er overladt til et andet trykkeri i Aarhus, og at vores valgplakater vil blive leveret på min gårdsplads i Øster Hornum her mandag aften klokken 18.

Trykkeri: - For sen bestilling

De 12 radikale kandidater i Rebild Kommune er ikke de eneste, der er ramt af forsinkede valgplakater. Det er et landsdækkende problem.

Den officielle undskyldning har været, at trykkeriets maskiner i Hedensted var brudt ned, så plakaterne dukkede ikke op som aftalt.

Men som direktør for virksomheden Koma-Grafisk i Hedensted afviser Niels B. Hansson denne udlægning.

- Vi har fået overladt trykkeopgave af et andet trykkeri, og der er ikke tale om maskinnedbrud. I stedet er trykkeopgaven bestilt alt for sent af Radikale Venstre, og vi har også fået det nødvendige materiale til trykningen for sent, hvilket er årsagen til forsinkelsen, forklarer han.

14.400 valgplakater mangler

Denne udlægning af forløbet er sekretariatschef hos Radikale Venstre Lars Beer Nielsen meget overrasket over.

- Vi er overhovedet ikke enige i sagens fremstilling. Vi mener, der er begået fejl hos trykkeriet, og vi har ikke yderligere at tilføje, idet vi nu har overdraget sagen til vores juridiske rådgivere, forklarer sekretariatschefen.

Der er tale om en manglende restleverance af 14.400 valgplakater både til kommunalvalget og regionsrådsvalget over hele landet ud af en samlet bestilling på 55.000 plakater samt andet trykt valgmateriale.