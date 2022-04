Politimand: Forkasteligt at man lader unge stå og pege på hinanden med et gevær

HIMMERLAND:Da politikommissær Jørgen Jensen læste Nordjyske i weekenden, fik et bestemt billede det til at løbe koldt ned af ryggen på ham.

Den 18. marts bragte Nordjyske en artikel om en handelsskoleklasse, som besøgte Rebildcenteret. Under besøget var eleverne igennem centerets udstilling om den kolde krig, hvor de blandt andet fik lov til at håndtere en kopi af en Kalasjnikov-riffel.

I artiklen ser man på et billede, at en elev peger på en anden elev med riflen, og det faldt politikommissær Jørgen Jensen for brystet.

Han retter efterfølgende en kritik af Rebildcenteret, da han ikke mener, at det er forsvarligt at lade unge mennesker håndtere våben på den måde, selvom våbnene ikke er ægte.

Det omtalte billede fra artiklen, der blev bragt i Nordjyske den 18. marts. Foto: Martin Damgård

- Jeg synes, det er forkasteligt, at man har unge mennesker, der står med et gevær og peger på hinanden. For mig ser det ud som om, det er en, der står og peger på en anden med et gevær, fortæller Jørgen Jensen, som er politikommissær ved Nordjyllands Politi i Thisted.

Han mener, at det er problematisk, selvom våbnet ikke er ægte, da geværet ser livagtigt ud. Generelt mener han ikke, at man bør få et våben i hånden på et museum.

- Man skal ikke have folk, der rører ved våben på et museum. Jeg synes, det er tåbeligt, lyder det fra politikommissæren.

Ole Staunsbjerg, som er lærer i skoletjenesten ved Rebildcenteret, medgiver, at situationen på det føromtalte billede er uheldig. Han forstår godt, at der kan være forskellige reaktioner på, at museet lader gæster håndtere en falsk riffel. Men han fortæller, at man ikke kommer til at ændre på, at gæsterne kan få museets genstande i hænderne.

- Vi står ved vores koncept, det er et museum, hvor tingene er nærværende, hvor man kan se og røre og trække i uniformer og røre ved gevær, siger Ole Staunsbjerg og fortsætter:

- Vi kunne godt hænge en Kalasjnikov op på væggen, men det, tror jeg ikke, siger folk så meget, det kan man se på andre museer.

Han understreger, at Kalasjnikov-riflen er en attrap.