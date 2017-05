Populær parade med 185 motorcykler

De mange parkerede gamle motorcykler ved kroen i Nørager torsdag eftermiddag var et tilløbsstykke lokalt. Privatfoto

NØRAGER: Der var hektisk travlhed på Nørager Kro torsdag ved middagstid, for arrangørerne af årets udgave af Skagenløbet havde nemlig valgt Nørager som frokoststed for deltagerne på løbets førstedag.

- Det er i år 53. gang løbet bliver arrangeret, og da jeg selv bor i Hvornum tæt på Nørager ved jeg at kroværten Bente Christensen serverer rigtig god mad. Sammen med at Nørager ligger godt på årets rute med overnatningen i Herning torsdag aften var valget ikke så svært, fortæller Jette Søndergaard som sportsleder i Danmarks Veteran Motorcykleklub og koordinator for Skagenløbet.

235 til frokost på kroen

I år deltager 185 veteranmotorcykler i løbet over tre dage, og sammen med passagerer betød det at der torsdag var dækket op til 235 frokostgæster på Nørager Kro.

Alle motorcykler er efter løbsreglerne fra 1934 eller tidligere, og ikke uventet var de mange parkerede maskiner foran kroen og sundhedshuset lige over for et stort lokalt tilløbsstykke torsdag i byen.

- Ja man kan vist godt sige at de mange veteranmotorcykler er en slags levende museum på landevejene, bemærker Jette Søndergaard.

Skagenløbet blev indledt torsdag morgen i Skagen og slutter i dag lørdag i Brøndby.