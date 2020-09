Portræt af en frivillig fodboldhelt

- Hej! Det er Simon Kjær! Jeg vil bare lige ønske dig til lykke med, at du er blevet valgt som en af Hele Danmarks 50 Frivillige Fodboldhelte!

Hvordan reagerer man lige på sådan en besked?

Ruth Andersen, mangeårig fodboldleder i Støvring IF blev efter eget udsagn både overrasket - og også temmelig rørt - da hun i forbindelse med landskampsamlingen for nylig pludselig tog sin telefon og fik anføreren for det danske herrelandshold i fodbold ”i røret”.

- Jeg vidste godt, at jeg allerede i foråret var blevet indstillet som ”fodboldhelt” af Støvring IF, men det var da i øvrigt ikke noget, jeg regnede med, der ville komme mere ud af.

- Ja. faktisk havde jeg vel nærmest glemt alt om indstillingen, da Simon Kjær ringede og fortalte, at jeg var en af de 50 udvalgte, fortæller Ruth Andersen.

Flere hundrede frivillige rundt om i hele Danmark var med i opløbet om at blive udvalgt som ”frivillige fodboldhelte” af Dansk Boldspil Union og Arbejdernes Landsbank.

Udover æren og overraskelsen udløser titlen som fodboldhelt en kontant belønning på 15.000 kr. til Støvring IF. Et beløb, som klubben efter eget valg kan bruge på bolde, udstyr eller uddannelse til de frivillige.

Stadig aktiv som træner

Ruth Andersen har aldrig selv spillet fodbold.

Til gengæld har hun nu igennem omkring 30 år gjort sig nyttig i den lokale fodboldklub - som træner, holdleder, bestyrelsesmedlem og stævneleder i forbindelse med Støvring IFs årlige julestævne i indendørs fodbold.

- Det begyndte egentlig med, at min mand var fodboldtræner for et pigehold i klubben, da interessen pludselig eksploderede og det væltede ind med piger, der gerne ville spille fodbold.

- I den situation var han jo nødt til at skulle have noget hjælp, og hvad var så mere nærliggende, end at jeg tilbød at være hjælpetræner, fortæller Ruth Andersen.

I dag har Ruth Andersen rundet de 70, men er stadig aktiv på trænerfronten i Støvring IF.

Ikke bare står hun i spidsen for klubbens Fodbold Fitness-hold for kvinder over 60.

Hun er også træner for klubben U6- og U7-piger.

- På de yngre årgange er det ikke så meget det fodboldmæssige, der er i højsædet, så her vil jeg stadig mene, at jeg godt kan være med til at gøre end indsats.

- Og på den måde holder jeg så samtidig selv fingeren lidt på pulsen - og gror ikke helt fast.

- Børn i dag er på mange måder helt anderledes, end de var for 30 år siden, men jeg nyder stadig de mange oplevelser, jeg har sammen med dem, konstaterer Ruth Andersen.

Æresmedlem i mor-klub

Hvor mange børn, hun i tidens løb har trænet i Støvring IF, er vel nærmest ikke til at holde tal på.

Og det kommer også klart til udtryk i de mange Facebook-kommentarer og andre reaktioner, der er indløbet efter offentliggørelsen af, at Ruth Andersen er blevet udvalget som en af Hele Danmarks 50 Frivillige Fodboldhelte!

- Det er måske i virkeligheden dét, der har rørt mig allermest i forbindelse med udnævnelsen: alle de søde kommentarer, jeg har fået fra spillere og forældre, som jeg har haft med at gøre i tidens løb, fortæller Ruth Andersen.

En årgang ud af de mange har fodboldhelten et helt særligt forhold til.

Det handler om den såkaldte ”Mor-klub”, der udspringer af et pigehold, som Ruth Andersen engang for mange år siden var træner for.

Selv havde hun ikke en pige, der spillede på holdet.

I stedet blev hun gjort til æresmedlem i ”Mor-klubben” - og den har så i øvrigt troligt holdt sammen frem til i dag, hvor de fleste af mødrene efterhånden er ved at være godt oppe i 60erne.

Ifølge Ruth Andersen er det netop den slags oplevelser, der har været alle de mange frivillige arbejdstimer i Støvring IF værd.

Og den lokale fodboldhelt kan derfor også kun opfordre andre til at følge hendes eksempel - og engagere sig frivilligt i det lokale foreningsarbejde.

- Jeg ved godt, at mange unge forældre har travlt i dag, men somme tider skal de måske også lige stoppe op og tænke over, hvad det er, de går glip af, når de bruger tid på sig selv - og deres egne interesser.

- Børn vokser sig hurtigt store. En skønne dag er de flyttet hjemmefra, og så er det for sent at ærgre sig over, at man ikke i højere grad har fulgt dem op gennem barndommen og ungdommen, lyder det klogeligt fra den mangeårige frivillige - og nyudnævnte - fodboldhelt i Støvring IF,