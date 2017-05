Prisuddeling i Sortebakkehallen

REBILD: Tirsdag aften 16. maj afholder Rebild Kommune og Fritidsrådet sit årlige sportspræmieringsarrangement.

Det kommer til at foregå i Sortebakkehallen i Nørager, hvor der bliver tale om en hyggelig aften hvor det lokale idrætsliv, politikere og fritidsråd mødes.

Borgmester Leon Sebbelin overrækker præmierne og giver idrætsudøverne et ord med på vejen.

I år bliver i alt 50 lokale sportsfolk præmieret, og ved samme lejlighed kåres Rebild Kommunes Fritidsråd årets vinder af Fritidsrådets Pris.

Fritidsrådets pris

Fritidsrådets Pris sætter fokus på det store arbejde, der laves af rigtig mange frivillige i foreningslivet.

Det har været en utrolig svær beslutning for Fritidsrådet at vælge en vinder, da der er tale om en flok af kandidater, der alle gør et stort stykke frivilligt arbejde på fritidsområdet.

- De fortjener alle stor ros for deres indsats og frivillige arbejde, lyde meldingen fra formand for Fritidsrådet Carsten Mikkelsen.

Navnet på årets vinder er fortroligt indtil på aftenen.

Udvalgsformand Lene Aalestrup (K) overrækker prisen, der er på 5000 kr.

I samarbejde med DGI Nordjylland og med støtte fra Spar Nord Fonden uddeles også prisen "Årets Ungleder".

Prisen er på 2500 kr. og prisvinderen går samtidig videre til at konkurrere om titlen som Nordjyllands ungeleder.

Igen har Fritidsrådet været på en svær opgave, da valget stod mellem nogle unge mennesker, der alle får mange roser med på vejen fra deres respektive klubber, i forhold til deres positive indflydelse på miljøet i deres klub.

Prisen bliver tirsdag aften overrakt af formanden for DGI Nordjylland, Palle Fogh.