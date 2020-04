Problemfri åbning af genbrugspladser i Rebild

REBILD:Tirsdag formiddag genåbnede de tre genbrugspladser i Rebild Kommune i lighed med alle andre i hele Danmark.

Som faggruppeleder i natur og miljø har Per Key Kristiansen masser af ros til den måde, som borgerne håndterede kommunens opfordring til at vente med at køre på genbrugspladserne til et senere tidspunkt.

- Det betød blandt andet at der tirsdag formiddag kun holdt sammenlagt mellem 50 og 60 biler i kø på alle tre pladser. For at undgå yderligere kø åbnede vi op for dem lidt før vi officielt åbnede pladserne klokken 11, forklarer han.

Generelt var tilstrømningen til de tre pladser ikke usædvanligt højt på selve åbningsdagen, hvor politiets patruljevogne ifølge Per Key Kristiansen på skift kontrollerede situationen på alle tre genbrugspladser.

- Af samme grund har vi derfor nu lavet opslag på face book og kommunens hjemmeside, hvor vi roser borgerne for at have fulgt kommunens opfordringer samt de besøgendes optræden i god ro og orden, tilføjer han.

Onsdag benyttede endnu flere borgere sig dog at muligheden for at komme på genbrugspladserne med deres affald, der ifølge Per Key Kristiansen for 70 procent af tilfældende var haveaffald.

- Sammenligner vi besøgstallet onsdag på den største genbrugsplads i Sørup med det tilsvarende samme dag i 2019, var der tale om en fordobling. Pladserne i Krastrup og Mejlby havde til gengæld cirka samme antal som vanligt. Men med et par ekstra ansatte på hver af de tre pladser samt en person placeret ved indgangen i Sørup til at dirigere bilerne rundt på pladsen er alt indtil nu forløbet stille og rolig siden genåbningen, understreger han.