Rådyr på vejen skyld i solouheld ved Stenild

STENILD: Et rådyr krydsede mandag formiddag pludselig Hvalpsundvej vest for Stenild tæt på udmundingen i Løgstørvej, og det fik en 31 kvindelig bilist på vejen til at forsøge at undvige.

Det endte i stedet med, at hun kørte i grøften i vejens østlige side og ramte både et vejskilt og et grantræ.

Både en lægebil og en ambulance samt to politibiler blev sendt til ulykkesstedet, og kvinden blev i ambulancen kørt til skadestuen på universitetshospitalet i Aalborg til observation for smerter i ryggen og nakken.

Det skete en del materiel skade på bilen ved solouheldet på Hvalpsundvej.