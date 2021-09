Radikale klar med syv kandidater: - Per Vilsbøll stopper i lokalpolitik

REBILD:Radikale Venstre i Rebild er nu klar til kommunalvalget 16. november.

Her stiller partiet som Liste B med syv kandidater, og Torsten Topbjerg er som formand rigtig glad for at kunne stille en liste med meget erfarne kandidater, som har mange års aktiv deltagelse i forenings- og fritidslivet i Rebild samt et stort engagement på børn og ungeområdet i bagagen.

De syv kandidater er byrådsmedlem Pia Elberg og borgemster Leon Sebbelin, Torsten Topbjerg, Michael Portefee Lex, Mona Høegh, Kjeld Lundager Jørgensen og Merete Langeland.

Radikale Venstres mærkesager ved kommunalvalget er bæredygtighed, børn og unge, borgerinddragelse og bredt samarbejdei byrådet.

- Vi præsenterer radikale visioner for Rebild Kommunes fortsatte udvikling på et åbent møde på Kulturstationen i Skørping tirsdag 28. september, hvor alle er velkomne til at deltage og bidrage med spørgsmål og forslag. Deltagelse kan ske uden tilmelding, oplyser formanden.