Ravnkilde vinder af guirlandedyst

RAVNKILDE: Med opmålte 19.250 meter juleguirlande var købmandsparret bag Min Købmand i Ravnkilde Hanne og Finn Degn sidste søndag aften sikre på at have den længste juleguirlande blandt de 170 butikker i Min Købmand kæden hos Dagrofa.

Men pludselig meldte købmandsbutikken i Filskov ved Billund sig på banen med en næsten lige så lang juleguirlande, fordi borgerne her også i lighed med Ravnkilde var gået amok med at lave guirlandekæder i Dagrofas sjove julekonkurrence.

Først da repræsentanter for Dagrofa mandag tog rundt for at foretage en kontrolopmåling og resultatet i Ravnkilde blev målt til præcist 19.269,45 meter, var rekorden i hus i Ravnkilde.

- For Min Købmand i Filskov viste sig at have en guirlande med en samlet længde på 19.223 meter og dermed godt 48 meter mindre end os, fortæller Hanne Degn stolt.

Sejr først officiel fredag

Købmandsparret og byens borgere kunne dog ikke fejre resultatet efter den officielle opmåling mandag, fordi Dagrofa først fredag offentliggjorde resultatet.

Nummer tre i konkurrencen blev Min Købmand i Flaunskjold i Nordjylland med 15.113 meter og nummer fire Min Købmand i Ulstrup med 14.738.4 meter.

Alle fire får en præmie på 10.000 kr. hver, men for købmandsparret i Ravnkilde gjaldt det mere æren i at have lavet den allerlængste guirlandekæde blandt de 170 købmandsbutikker rundt i hele Danmark.

Boblevand til alle efter sejr

Den officielle sejrsmelding fredag blev sidst på eftermiddagen fejret med gratis boblevand i købmandsbutikken i Ravnkilde til alle interesserede borgere.

For uden deres engagerede hjælp hjemme ved spisebordene med at lave guirlandekæder var det ikke lykkedes at komme op på en kæde på over 19 kilometer, erkender købmandsparret.

Præmien på de 10.000 kr. skal nu bruges til en fælles middag for byens borgere i Ravnkilde Forsamlingshus.

Og den foreløbige skæbne for den lange guirlandekæde i Ravnkilde er også blevet fastlagt.

- I første omgang har vi fået besked på at gemme guirlandekæden, fordi Min Købmand kæden nu vil forsøge at komme i Guinness rekordbog med deres landsdækkende konkurrence. Der er nemlig sammenlagt lavet 209 kilometer guirlandekæde, hvilket svarer til afstanden fra Ringsted til Skanderborg, oplyser Hanne Degn.