Rebild bedst til at guide unge ind på en erhvervsuddannelse

Rebild Kommune har det seneste år gjort en ekstraordinær stor indsats for at få flere af kommunens afgangselever i folkeskolen til at vælge en erhvervsuddannelse.

Som kvittering for denne indsats fik kommunen torsdag ved en lille virtuel højtidelighed overrakt den såkaldte ”Ørnepris” og 100.000 kr. af undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Ørneprisen” er et led i regeringens indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og prisen går til den kommune, der det seneste år har haft den største stigning i antallet af ansøgere til en erhvervsuddannelse.

I 2021 har 127 af eleverne i 9.og 10. klasse i Rebild Kommune søgt en erhvervsuddannelse. Det svarer til 32,8 pct.

Sidste år var det til sammenligning blot 98 elever, eller 24,4 pct. af eleverne, der valgte at fortsætte på en erhvervsuddannelse, og denne markante stigning var altså tilstrækkeligt til at placere Rebild Kommune på en førsteplads på landsplan.

Undervisningsminister Pernille Ronsekrantz-Theil var også med på en online-forbindelse. Foto: Rebild Kommune

UU-vejleder Lola Skagen var med til prisoverrækkelsen, og hun er ikke i tvivl om, hvad den flotte stigning i antallet af ansøgere skyldes:

- Vi gør meget ud af at give de unge en professionel og uvildig vejledning om både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

- Vi ved, at mange unge har svært ved at forestille sig, hvordan et arbejdsliv som faglært er, så det fortæller vi altid grundigt om.

- Vi gør især meget ud af de gode jobmuligheder og ikke mindst de muligheder, man har for at videreuddanne sig, når man har med en erhvervsuddannelse.

- Desuden er vi til stede på skolerne mindst en gang om ugen og sørger for at være så tilgængelige som muligt.

- Det er glædeligt at se, at der har en effekt, siger Lola Skagen i en pressemeddelelse fra Rebild Kommune.

Lola Skagen peger også på, at det har styrket interessen for erhvervsuddannelserne, at Rebild Kommune har fastholdt, at eleverne kommer i erhvervspraktik i 9. klasse.

Det er ellers et tilbud, flere andre kommuner har sparet væk.

Borgmester Leon Sebbelin er selvsagt også glad for prisen - og især for den udvikling, den er udtryk for:

- Først og fremmest er det jo vigtigt, at de unge overhovedet tager en ungdomsuddannelse, uanset om det er en gymnasial uddannelse eller faguddannelse. Men tidligere har der været en tendens til at flere og flere søgte mod de gymnasiale uddannelser på bekostning af erhvervsuddannelser, og hvis den udvikling fortsatte, ville der blive mangel på faglærte medarbejdere.

- Nu er der kommet bedre balance i søgningen, og det skyldes først og fremmest vore meget dygtige UU-vejledere, der gennem en målrettet og kompetent indsats har fået flere unge til at se værdien i en erhvervsuddannelse, siger han.

Der er seks UU-vejledere ansat i Rebild Kommune og deres opgave er at vejlede eleverne i folkeskolen om valg af uddannelse.

Rebild Kommune forventer at bruge de 100.000 kr., der følger med ”Ørneprisen”, på at kickstarte et endnu bedre samarbejde omkring lærlinge med lokale virksomheder.

Ønsket er at understøtte det større behov for lærepladser, der vil opstå i kølvandet på at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse.

Samtidig skulle det gerne medføre, at nogle af de unge kommer i job på lokale virksomheder, der jo også har behov for faglært arbejdskraft.