Rebild får sin anden lysregulering: Skal styre trafikken på ny vej over banelegemet til Støvring Ådale

STØVRING:I forbindelse med det aktuelle anlæg af den nye vej over banen ved Klepholmvej er Hobrovej spærret for al biltrafik i to måneder fra 19. oktober og frem til 18. december om aftenen præcist klokken 17 på det sted, hvor Klepholmvej i en nu bredere udgave kobles på Hobrovej.

Rørene føres under Hobrovej frem til det nyetablerede regnvandsbassin på vestsiden, der erstatter den tidligere på østsiden af Hobrovej, der lå i vejen for udvidelsen af Klepholmvej. Foto: Torben Hansen

Her har gravemaskiner i øjeblikket travlt med at føre rør under Hobrovej til det nyanlagte regnvandsbassin på vestsiden af vejen, der skal erstatte det nu sløjfede bassin, der lå i vejen for en udvidelse af Klepholmvej på østsiden af Hobrovej.

Adgangsvej til Støvring Ådale

Klepholmvej bliver ved genåbningen op til jul både adgangsvej til Børnehuset Klepholm med 120 børn og ansatte og ny vejforbindelse over banelegemet til Støvring Ådale som afløser for den nu permanet spærrede vejforbindelse til Støvring Ådale via viadukten på Kærvej i centrum af Støvring.

Vejanlægget skal også være med til at skabe en bedre og mere central forbindelse til fremtidigt boligbebyggelse i den sydlige del af Støvring Ådale, så derfor har Rebild Kommune valgt at t-krydet på Hobrovej fremover skal have en lysregulering.

I horisonten ses Klepholmvejs forlængelse over banelegemet til den sydlige del af Støvring Ådale. Foto: Torben Hansen

Dermed får Støvring og Rebild Kommune snart lysregulering nummer to, hvor den nuværende er i krydset Hobrovej, Jernbanegade/Viborgvej i centrum af byen.

Indtil den nye etableres, er der i øjeblikket i forbindelse med vejspærringen på Hobrovej omkørsel for bilister ad Over Bækken, Mastrupvej og Stadion Allé.

Cyklister og gående har fortsat mulighed for at passere forbi den aktuelle vejspærring på Hobrovej, mens bilister må køre en omvej frem til genåbningen 18.december. Foto: Torben Hansen

Både cyklende og gående har under vejarbejdet dog mulighed for at passere forbi på Hobrovej.