Rebild har valgt ny kommunaldirektør

REBILD:Rebild Kommune har ansat den 44-årige Christian Hesthaven til at sætte sig for bordenden i direktionslokalet.

Christian Hesthaven kommer fra en stilling som departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det er en direktør med mange års ledererfaring der nu starter i Rebild Kommune.

Borgmester Leon Sebbelin ser meget frem til samarbejdet.

- Med Christian Hesthaven får vi en kommunaldirektør, der ikke blot har en særdeles solid baggrund som mangeårig leder i staten. Han har samtidig et klart fokus på de forskellige aktører der er i vores kommune, så samarbejdet på tværs af kommunale skel og inddragelse af borgerne kan styrkes og udvikles yderligere, påpeger han.

Tilbage til landsdelen

Sagens hovedperson ser også frem til en ny hverdag i den kommunale verden.

- Rebild Kommune, hvor jeg og min familie selv bosætter os om kort tid, fremstår for mig som en særdeles attraktiv kommune med en god geografisk beliggenhed, noget af Danmarks smukkeste natur og en række lokalsamfund med hver deres historie, som samlet set er inde i en spændende udvikling. Det positive billede har jeg kun fået bekræftet under ansættelsesprocessen. Jeg er derfor også meget stolt over at blive udpeget til kommunens nye kommunaldirektør, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med arbejdet for det lokale fællesskab og med den fortsatte udvikling af kommunen. Og så glæder jeg mig til at komme ud at møde kommunens medarbejdere og at lære kommunen endnu bedre at kende, siger Christian Hesthaven.

Han er født og opvokset i Aalborg og vender nu tilbage til landsdelen. Sammen med sin hustru har han nu købt hus i Støvring, hvor de snart flytter ind sammen med deres to børn.

Stor faglig erfaring

Som nævnt kommer Christian Hesthaven fra jobbet som departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Før det var han afdelingschef samme sted og har desuden haft stillinger i både Justits- og Statsministeriet.

Ud over sin familie, bruger han fritiden på skønlitteratur og løbeture flere gang om ugen. Han går heller ikke af vejen for en god fodboldkamp.

Christian Hesthaven overtager posten som kommunaldirektør den 1. august efter Jes Lunde, der har haft opgaven siden januar 2013.