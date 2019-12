Rebild henter ny kommunal chef i Thy

REBILD:Blandt i alt 19 ansøgere - ni mænd og ti kvinder - har Rebild Kommune nu fundet sin nye arbejdsmarkedschef.

Valget faldt på Ann Frederiksen, der 1. januar tiltræder sit nye job som chef for Center Arbejdsmarked og Borgerservice i Rebild Kommune.

Ann Frederiksen har over 25 års erfaring fra job- og beskæftigelsesområdet, og de seneste seks år har hun været beskæftigelseschef i Thisted Kommune.

Hun er oprindelig uddannet Cand. merc. jur. ved Aalborg Universitet, og bag sig har hun også en KIOL-grad i offentlig ledelse fra Professionshøjskolen Metropol.

Vibeke Lei Stoustrup, direktør med ansvar for Center Arbejdsmarked og Borgerservice i Rebild, ser med stor forventning frem til samarbejdet med Ann Frederiksen:

- - Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at rekruttere Ann.

- Ann har erfaring fra samme ledelsesniveau og har rigtig gode resultater med sig fra Thisted Kommune, men vi har også et meget veldrevet fagcenter her, så det bliver spændende med et nyt perspektiv.

- Samtidig er området komplekst og hele tiden under forandring, så det er vigtigt med overblik, ro og målrettethed.

- Ann Frederiksen er stærk på alle de parametre, fremhæver Vibeke Lei Stoustrup.

Selv glæder Ann Frederiksen sig til at begynde i det nye job:

- Jeg glæder mig til at blive en del af Rebild Kommune og til at lære organisationen godt at kende. Det bliver spændende at være med til at fastholde og videreudvikle de i forvejen gode resultater, som Rebild Kommune har på arbejdsmarkedsområdet, siger hun.

Ann Frederiksen er i fritiden et udendørsmenneske, som nyder havearbejde og en rask gåtur.

Hun overtager stillingen fra Susanne Nielsen, der efter 15 år i Rebild Kommune har fået job som chef for forebyggelse og fællesskaber i Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.