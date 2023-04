Rebild henter ny topchef i Hjørring

REBILD:Jesper Carlsen bliver ny kommunaldirektør i Rebild Kommune. Han kommer fra en stilling som direktør for Børn og Arbejdsmarked i Hjørring Kommune.

Den nye direktør afløser Christian Hesthaven, som rykker til Viborg for at blive chef for Nævnenes Hus i Viborg. Han sad knap to år på posten.

Jesper Carlsen kommer med mere end 15 års ledererfaring indenfor det kommunale og uddannelsesområdet. Han tiltræder 1. juni

I Hjørring har han været ansvarlig for hele børneområdet, samt arbejdsmarkedsområdet og kommunens erhvervsservice, Business Hjørring.

- Jespers erfaringer fra lederstillinger i både Thisted og Hjørring Kommune bliver yderst værdifulde for Rebild Kommune og for det samarbejde med byrådet, han bliver en central del af. Han har et skarpt blik for at skabe og udvikle gode relationer både indenfor og udenfor organisationen, siger Rebilds borgmester, Jesper Greth (V), i en pressemeddelelse.

Jesper Carlsen bor sammen med sin familie i Aabybro.