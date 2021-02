Rebild Kommune skal have ny topchef

REBILD:Det bliver efter en beslutning i økonomiudvalget rekrutteringsfirmaet Genitor, der nu skal finde en ny person til at udfylde posten som kommunaldirektør i Rebild Kommune her til sommer.

For Jes Lundes åremålskontrakt som kommunaldirektør udløber 1. juli efter otte et halvt års ansættelse.

Åremålsansættelse som kommunaldirektør Jes Lunde har som kommunaldirektør i Rebild Kommune haft en såkaldt åremålsansættelse. En ansættelse på åremål betyder, at en stilling er tidsbegrænset. Som kompensation for dette aftaler man et åremålstillæg. Åremålsansættelser kan løbe fra tre til seks år med mulighed for forlængelse, så den samlede ansættelse maksimalt kan udgøre ni år. Herefter skal stillingen genopslås. Jes Lunde blev ansat 1. januar 2013 på en fem-årig kontrakt frem til 31.12.2017. Aftalen blev herefter forlænget med tre et halvt år til og med 30. juni i år. Kontrakten kan derfor med samlet otte et halvt års ansættelse ikke forlænges, og derfor skal Rebild Kommune nu have fundet en ny kommunaldirektør VIS MERE

Genitor med base i både Aarhus og København er ifølge borgmester Leon Sebbelin valgt blandt tre mulige emner af økonomiudvalget.

Byrådsgodkendelse 28. april

Efter den nuværende tidsplan for ansættelsesproceduren vil første ansættelsesrunde for mulige kandidager være 19. april.

Går alt som planlagt, vil byrådet skulle godkende ansættelsesudvalgets indstilling af en kandidat på det ordinære byrådsmøde onsdag 28. april.

Ansættelsesudvalget består af de syv medlemmer af økonomiudvalget, den kommunale direktion minus Jes Lunde, to medarbejderrepræsentanter samt en centerleder.

Ifølge Leon Sebbelin er der ingen aktuelle planer om at ændre den kommunale organisation i forbindelse med ansættelse af en ny kommunaldirektør.

Han forventer at vedkommende efter al sandsynlighed vil tiltræde efter sommerferien 1. august.

Det skaber behov for at konstituere en person som midlertidig kommunaldirektør i juli måned for at overholde loven på området.