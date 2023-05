Rebildfesten satser stort: - Det skal blive en endnu større folkefest

REBILD:Der var engang, hvor de ikoniske bakker ved Rebild var fuldstændig plastret til med mennesker, når Dannebrog og Stars and Stripes vajede over landskabet den 4. juli. Hvor tidligere præsidenter fra USA, hele den kongelige familie, danske statsledere og andre prominente navne var selvskrevne deltog i festlighederne.

Fejringen af USA's Uafhængighedsdag var engang et tilløbsstykke og en sand folkefest. Intet mindre.

Men siden 1970'erne er det blevet sværere og sværere at tiltrække de helt store skarer. Publikumsrekorden på 50.000 gæster fra 1948 synes at være en saga blot, når man de seneste år ikke har kunnet prale af mere end 2000-3000 gæster.

Men det skal der nu gøres noget ved, meddeler Rebildselskabet, som står bag Rebildfesten. Faktisk bliver der i år satset stort for at gøre festlighederne til noget, danskerne ikke må gå glip af. Derfor vil der i år være en del nytænkning af det ellers meget traditionsbundne program.

Rebildfesten gennem tiden Rebildfesten blev afholdt første gang i 1912 med 10.000 deltagere - her var talerne kong Christian X og Max Henuis Gesandt. I årene 1917-1919 og 1940-1945 blev der ikke holdt Rebildfest på grund af krig, og i 2020 blev festen aflyst på grund af corona-restriktioner. Der blev sat publikumsrekord i 1948 med omtrent 50.000 gæster i bakkerne. I 1961 deltog hele kongefamilien samlet i Rebildfesten sammen 25.000 andre festglade gæster. Dronning Margrethe stjal i 1974 overskrifterne, da hun tog et voldsomt styrt ned ad trapperne til Rebild Bakker, og i 1976 løb teatergruppen Solvognen med opmærksomheden, da de hujende og udklædte som indianere, sorte og grønlændere afbrød fejringen foran 30.000 publikummer. i 2012 kunne Rebildfesten fejre 100 år med 5000 gæster og deltagelse af dronning Margrethe. Af berømte talere gennem årene kan nævnes Walt Disney, Ronald Reagan, Richard Nixon, Victor Borge, Piet Hein, Richard Chamberlain og Helle Thorning-Schmidt. Rebildfesten og DR VIS MERE

- Vi vil gerne ramme en bredere målgruppe og gøre Rebildfesten til en endnu større folkefest for store og små, unge og gamle. Derfor er der udover et meget stærkt lineup på selve dagen den 4. juli også forskellige aktiviteter, som knytter sig til amerikansk kultur, fx amerikansk football og cheerleading, amerikanerbil-stævne, western-ryttere og mad i amerikanerstil, fortæller generalsekretær i Rebildselskabet, Helene Christensen.

Blanding af nyt og gammelt

Rebildfesten har været afholdt i mere end 110 år og er en stolt tradition. Fejringen er den største uden for USA, og den traditionelle del af arrangementet bliver lige så stemningsfuld og højtidelig som vanligt.

- Historien bag Rebildselskabet er ikke kun en tradition. Det er en arv, som fortjener en fremtrædende plads i både Amerikas og Danmarks historie. Det bevidner bl.a. den store opbakning og ønske om samarbejde både fra Aalborg og Rebild kommuner, men også flere mindre organisationer byder til med arrangementer, der har fokus på relationen mellem Danmark og USA, fortæller Rebildselskabets præsident, Jørgen Bech Madsen.

I 2022 kunne Rebildfesten fejre 110 års jubilæum - men det hele var nær regnet væk. Foto: Claus Søndberg

Men Rebildfesten har haft hårde vilkår på det seneste, og derfor er det nødvendigt med nytænkning og nye aktiviteter.

Så som noget nyt er der i år både afterparty efter selve den formelle fejring såvel som en koncert, hvor musikken leveres af militærbandet The Ramblers, som vil sætte den ægte New Orleans-stemning. Derudover vil der fra den 1. juli og i dagene op til uafhængighedsdagen blandt andet være Rebild Open og Country Festival i Rold Skov Golfklub, American Days på Gabels Torv i Aalborg, picnic i Rebild, borgmesterfrokost, gallafest og kransenedlæggelse i Mindelunden.

Arrangementerne er et samarbejde mellem Rebild Kommune, Aalborg Kommune, 4. juli-komiteen, Dansk Amerikansk Klub og flere andre lokale foreninger.

Håbet er, siger Jørgen Bech Madsen, præsident for Rebildselskabet, at blandingen af nye aktiviteter og gamle traditioner vil være med til at gøre Rebildfesten til en "must-do-event" for både nordjyder og mange andre.

Store navne på plakaten

For tiden er bestemt ikke løbet fra Rebildfesten, mener Helene Christensen, Rebildselskabets generalsekretær.

- Jeg tror, mange lidt har glemt os de seneste år, hvor corona og dårligt vejr har udfordret os. Men Rebildfesten er stadig relevant. Vi fejrer jo venskabet mellem to nationer, som er tæt allierede og deler mange værdier. Vi fejrer friheden og demokratiet, og det kan jo synes ekstra vigtigt, nu hvor vi har krig tæt på os, siger Helene Christensen.

Den danske hovedtaler i år er den prisvindende manuskriptforfatter og dramatiker Adam Price, der blandt andet er kendt for sine madprogrammer. Han får fornemt selskab af den anerkendte forfatter og New York Times-chef Elisabeth Bumiller, som er den amerikanske hovedtaler.

Teatergruppen Solvognen afbrød i 1976 Rebildfesten med en underholdende aktion, hvor de hujende og udklædt som blandt andet indianere tumlede ned over bakkerne. Arkivfoto.

Elisabeth Bumiller er født i Aalborg og emigrerede som barn til USA med sine forældre. Siden har hun haft en lang karriere i journalistik og har i en længere årrække bl.a. dækket Pentagon og været New York Times’ korrespondent i Det Hvide Hus.

Derudover vil også den amerikanske ambassadør i Danmark, Alan Leventhal, overbringe sin hilsen fra præsident Joe Biden, og også den danske regering vil være repræsenteret, lover Rebildselskabet.

Musikalsk kan publikum se frem til at opleve både verdenskendte Oh Land og Sæbygarden, som vil spille opvarmning.

Det fulde program for Rebildfesten kan ses på rebildfesten.dk.