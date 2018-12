Rebilds nye chef for pleje og omsorg er hentet i Jammerbugt

REBILD: Rebild Kommune har ansat en ny chef for Center Pleje og Omsorg, og valget er faldet på Pil Rahbek. Den nuværende centerchef, Gytte Gade, har haft stillingen siden 1. august 2015, men har nu valgt at gå på pension.

Det oplyser Rebild Kommune i en pressemeddelelse.

Pil Rahbek er 40 år og kommer fra en stilling i Jammerbugt Kommune som sundheds- og handicapchef og har det seneste halve år endvidere være konstitueret sundheds- og seniorchef. Tidligere har hun været leder inden for handicap og socialpsykiatri samt ældre og sundhed i henholdsvis Jammerbugt og Aalborg Kommuner.

Hun tiltræder sin nye stilling 1. februar 2019.

Kommunaldirektør Jes Lunde ser frem til samarbejdet med den nye centerchef:

- Der er ingen tvivl om, at Rebild Kommune får en dygtig leder i Pil Rahbek. Hun har en stor forståelse for vigtigheden af samarbejde på tværs i organisationen, og samtidig er Pil en leder med stor indsigt i driften. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Gytte Gade for det rigtig gode samarbejde, vi har haft gennem de seneste år, siger Jes Lunde.

Pil Rahbek selv ser frem til at tage fat på nye udfordringer.

- Pleje- og omsorgsområdet står over for nogle udfordringer i de kommende år. Både hvad angår økonomi og en øget kompleksitet i de opgaver, vi skal løse. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode arbejde i Center Pleje og Omsorg, siger hun.

Pil Rahbek bor i Aalborg. I sin fritid opholder hun sig gerne i naturen - enten med vandrestøvler på eller på ryggen af en islandsk hest.