Regionsråd udsætter: Rensning af forurenet grund i Skørping må vente til 2021

Regionsrådet har i øjeblikket iværksat yderligere undersøgelser af omfanget af forureningen af undergrunden på Rytters Plads, hvor der blandt andet indtil nu er fundet et gammelt betonkar fra dengang pladsen blev benyttet til imprægnering af træ. Det skaber behov for udførelse af to dybdeboringer som supplerende forureningsundersøgelser, der forventes iværksat efter påske