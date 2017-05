Rift om at hoppe på lokomotiv

Mange teenagere og forældre mødte op for at høre nærmere om ”Læringslokomotivet”, da projektet ved påsketid blev præsenteret for målgruppen. Privatfoto

REBILD: Interessen for at stige på "Læringslokomotivet" i Rebild Kommune kan bedst beskrives som "overvældende".

Det konstaterer ungdomsskole-leder Jens Skov Jørgensen, efter at ansøgningsfristen netop er udløbet.

Overskriften "Læringslokomotivet" dækker over en fireugers camp i september for unge i 7. og 8. klasse fra Rebild Kommunes folkeskoler.

Hovedsigtet med camp’en er at give deltagerne et læringsløft i dansk og matematik og udfordre og udvikle de unges personlige og sociale kompetencer, og rammen om det intensive undervisningsforløb bliver Rebild Vandrehjem.

Forud for forløbet har ungdomsskolen præsenteret projektet ved en informationsaften for interesserede unge og deres forældre, og nu er det så op til et visitationsudvalg at finde de 20 unge, som vurderes at ville få allermest udbytte ud af campen.

- Vi glæder os til at læse de unges ansøgninger, og vi er meget beærede over at få muligheden for at være en aktiv medspiller i forhold til at løfte de unges niveau i dansk og matematik - og ikke mindst skabe muligheden for, at de unge får lyst til og tro på, at de kan lære, siger Jens Skov Jørgensen.

Rebild Ungdomsskole er én blandt i alt 12 ungdomsskoler, som nationalt er udvalgt til at udrulle intensive læringsforløb for 7. og 8. klasses elever

Læringslokomotivet støttes bl. a. af Egmontfonden, som arbejder for et godt liv for børn og unge.