Ringe forsalg årsag til aflysning

SKØRPING: Som vi ganske kortfattet kunne meddele forleden, er årets lokale litteraturfestival, Ord i Nord, blevet aflyst. Den skulle have fundet sted i Kulturstationen og Kinorevuen i Skørping lørdag 28. oktober.

Talsmanden for arrangørerne fortæller nærmere om årsagen til aflysningen.

- Den skyldes et foruroligende ringe forsalg, forklarer bibliotekar Poul Flou Pedersen fra Rebild Bibliotekerne, som står bag festivalen sammen med Rold Skov Natur- og Kulturcenter, 9000 ORD, Jyllands Forfattere og Bogby 9520.

I år skulle der have været Ord i Nord for syvende gang.

Senere skal redaktionen mødes og drøfte hele arrangementet igennem.

- Jeg tænker, at der er mange elementer i spil, for eksempel at vi år havde rykket tidspunktet en uge, siger Poul Flou Pedersen.

Ord i Nord havde modtaget 10.000 kr. fra Rebild Kulturråd til årets festival.

- Men dem afleverer vi naturligvis tilbage, oplyser Uffe Westerberg fra Rold Skov Natur- og Kulturcenter.