Rørt ny borgmester: - Heldigvis har jeg frem til 1. januar til at vænne mig til min nye rolle

STØVRING:Jesper Greth havde svært ved at skjule sin glæde, da han for rullende tv-kameraer og mikrofoner efter knap tre timers forhandlinger bag lukkede døre kunne meddele den utålmodigt ventende presse, at han nu var valgt som Rebild Kommunes nye borgmester.

- Jeg ved ikke præcist hvornår vi var enige om at jeg skulle være borgmester. Men der var også vigtigt at vi alle kunne se hinanden i øjnene ved fordelingen af formandsposterne, også set i lyset af det kanonvalg, som borgmesterkandidat Lene Aalestrup har fået. Her er det aftalt at Det Konservative Folkepari besætter viceborgmesterposten og borgmester Leon Sebbelin bliver formand for teknik- og miljøudvalget. Først i løbet af onsdag sættes der navne på de resterende formandsposter. Generelt håber jeg på et godt samarbejde på tværs af det nye byråd, pointerer Jesper Greth, mens partifæller og andre nøglepersoner hos Venstre efter en lang valgaften hen over midnat fejrer valgsejren med en omgang fadøl.

Venstre og Det Konservative Folkeparti var i valgforbund med Dansk Folkeparti i bestræbelserne på at få en blå borgmester, og Jesper Greth beklager meget at Tommy Degn ikke opnåede et mandat ved valget.

- Det er jeg utrolig ked af, også fordi vi i forvejen har et rigtigt godt samarbejde med ham, tilføjer han

Stor kollegial hjælp til valgsejr

Han erkender at måtte tage et dybt dyk i brændstoftanken, da han helt uventet i begyndelsen af juni af kommuneforeningen for Venstre blev tilbudt og accepterede at være Venstres nye spidskandidat efter at Jeppe Ugilt havde trukket sig efter en sygemelding fra byrådet.

- Heldigvis har jeg lige fra starten af og især her i valgkampen fået en utrolig hjælp fra partikollegaer, ellers kunne det slet ikke have ladet sig gøre at være borgmesterkandidat, erkender han nøgternt.

Jobmæssige konsekvenser

Han glæder sig til her efter en intens valgkamp nu at få mere tid til sin familie i den kommende tid.

- Men en påtrængende opgave venter mig nu, nemlig at få meddelt mit nye job som borgmester til min arbejdsgiver Energinet her i Støvring, hvor jeg har været afdelingsleder de sidste seks år. Heldigvis har jeg nu helt frem til 1. januar at vænne mig til min nye rolle som borgmester her i Rebild Kommune, bemærker han nøgternt.