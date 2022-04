Røverstuens bygninger sat til salg: Restauratøren har ingen planer om at stoppe

Faktisk har Røverstuen stået til salg længe, men under corona valgte ejer og mægler at fjerne salgsannoncen fra markedet. Nu er der kommet gang i hjulene igen, og så er Røverstuens bygninger kommet til salg på markedet igen.

Den nuværende indehaver af forpagtningen, Mikkels Schnoor Nielsen, har drevet Røverstuen siden sommeren 2018, og han kommer helt sikkert til at drive den en rum tid endnu, da han ikke sådan lige kan smides ud af en eventuel ny ejer.

- Det har ikke nogen praktisk betydning for driften af restauranten, da der er flere kontraktbindinger, som betyder, at jeg ikke kan opsiges med kort varsel, hvilket også fremgår af prospektet, siger Mikkel Schnoor Nielsen.

Restauratør og kok, Mikkel Schnoor Nielsen, håber at kunne blive, hvis bygningerne bliver solgt. Foto: Helge Søgaard

Ejendomsmægleren beskriver Røverstuen som et historisk mødested, der i dag fungerer som en veludviklet restaurant- og catering facilitet med plads til i alt 375 spisende gæster.

- Restauranten er opdelt i fire veldisponerede lokaler samt udvendig terrasse. Den indvendige udsmykning af lokalerne følger den lokale historie forbundet med stedet og alt fremtræder i særdeles pæn og velholdt stand. Restauranten indeholder i øvrigt et moderne fuldt apteret køkken med tilhørende køle- og frysebokse, står der, og der gøres også opmærksom på, at lejeren har visse rettigheder.

- Ejendommen sælges som en investeringsejendom og lejer ejer inventar inklusiv køkkeninventar. Der henvises i øvrigt til lejebetingelser bagerst i salgsopstillingen, skriver ejendomsmægleren.

Det betyder, at en ny ejer ikke kan sætte sine egne folk ind lige med det samme.

- Kontrakten er en åremålskontrakt med lang opsigelse, så det har jeg det fint med. Jeg er superglad for at være på Røverstuen, siger forpagteren, der dog ikke vil ligge søvnløs i tvivl om, hvad han så skal lave.

- Jeg skal som nok finde på noget andet i tilfælde af, at en eventuel ny ejer selv vil drive restauranten. Det er jo et af vilkårene ved at leje frem for at eje, siger Mikkel Schnoor Nielsen.