Rold Skov Refugium rykker til Djursland

ROLD: Med overskriften Fat mod! - ord om håb og kærlighed, inviterer Rold Skov Refugium fra 5. til 9. marts til den årlige refugieuge for alle interesserede.

Men for første gang i 36 år kommer arrangementet ikke til at foregå på Rold Storkro, men i stedet på Sostrup Slot og Kloster nord for Grenå.

Spørgsmål om økonomien

Som formand for bestyrelsen for Rold Skov Refugium påpeger Birgit S. Jacobsen fra Hobro, at der ligger økonomiske overvejelser bag flytningen af refugieugen til Djursland.

- De senere år har renteafkastet af den i sin tid opsparede kapital til opførelse af et aldrig realiseret refugium været så småt, at det ikke engang har været nok til at dække vores udgifter til foredragsholderne i refugieugen. Det har betydet at vi også har måttet tære på vores opsparede kapital de senere år samt har samarbejdet med Nordjyllands Folkeuniversitet omkring refugieugen. Ved at flytte arrangementet til Sostrup Slot og Kloster og dermed skabe et nyt koncept har vi haft et håb om at de tre stifter Aalborg, Viborg og Århus, der i sin tid for 45 år siden tog initiativ til at opføre et refugium i den nordlige del af Jylland som pendant til refugiet i Løgumkloster, ville yde os økonomisk støtte, forklarer hun og tilføjer:

- Det har både Aalborg og Viborg Stift heldigvis sagt ja til i år, mens Århus Stift har sagt nej.

Hun og den øvrige i bestyrelsen håber dog at alle tre stifter vil yde støtte til refugieugen næste år, men på nuværende tidspunkt har ingen af dem givet tilsagn om det.